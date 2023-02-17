На участке Некрасовской линии метро приостановили движение поездов

Движение поездов с пятницы, 17 февраля, до воскресенья, 19 февраля, приостановили на участке Некрасовской линии метро между станциями «Электрозаводская» и «Нижегородская». Станция «Нижегородская» в эти дни продолжит работать, уточнили на портале правительства столицы .

«Скоро откроются последние девять станций Большой кольцевой линии (БКЛ). С 20 февраля участок от "Нижегородской" до "Электрозаводской" войдет в ее состав. Именно для их интеграции потребуется остановить движение поездов. Специалистам необходимо переключить все инженерные системы», — говорится в сообщении.

Для поездок столичным жителям предлагают воспользоваться другими станциями метро (станцией МЦК «Нижегородская», «Авиамоторная» Калининской линии и «Электрозаводская» Арбатско-Покровской линии), а также бесплатным автобусом № 032.

Ранее планы строительства метро в Подмосковье раскрыл губернатор Андрей Воробьев. Он отметил, что подземный общественный транспорт уже есть в Котельниках и Красногорске, а в этом году метрополитен появится и в Долгопрудном.