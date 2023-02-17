Названы самые оригинальные места для бракосочетаний в Москве

Самые оригинальные места для бракосочетаний в Москве назвали «Мосленте» в пресс-службе столичного Управления ЗАГС.

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Торжественные церемонии бракосочетания на площадках вне стен привычных ЗАГСов начали проводить в городе с 2019 года. Сегодня москвичи могут пожениться более, чем на 30 выездных площадках.

Для проведения церемоний доступны самые разные локации — от старинных усадеб до современных лофт-пространств и небоскребов делового центра «Москва-Сити».

«Сейчас более 25 процентов торжественных регистраций браков проходят в самых необычных местах Москвы, в том числе на стадионах, в особняках и усадьбах, на московской канатной дороге, а также на станции метро "Маяковская"», — рассказали в Управлении ЗАГС Москвы.

В 2023 году планируется открытие еще одной выездной площадки для проведения бракосочетаний — официально оформить отношения можно будет на колесе обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ.

Каждая пара может самостоятельно выбрать понравившуюся локацию из списка, утвержденного Распоряжением Правительства Москвы. После этого нужно заключить договор на оплату проведения церемонии с администрацией площадки и подать заявление во Дворец бракосочетания, за которым эта площадка закреплена.

Для проведения церемонии необходимо оплатить госпошлину в размере 350 рублей, но услуги сотрудников ЗАГС дополнительно не оплачиваются, уточнили в ведомстве.