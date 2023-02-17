В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 74.76EUR 79.98
Войти в почту
50 минут назад

«Ветер и метель»: синоптик рассказал москвичам о сложной погоде на выходных

News.ru

В Москве на выходных ожидаются ветер, снегопад и метель, сообщил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, температура останется на уровне 2–5 градусов ниже нуля, а атмосферное давление резко понизится.

На выходных столицу накроют ветер и метель. Так, в Москве будет идти достаточно продолжительный снегопад, сопровождаемый резким падением давления до значений 725–727 мм ртутного столба. Столбик же термометра встанет на отметке в 2–5 градусов ниже ноля, — заявил Шувалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что москвичей в феврале ожидает по-мартовски теплая погода. Прогнозировалось, что днем температура воздуха в столице будет составлять от нуля до двух градусов тепла. При этом каждый день обещался небольшой снег.

В свою очередь ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отмечал, что весна в Центральной России в 2023 году наступит в привычные сроки. По его словам, ожидать типичную для весны погоду стоит только в конце первой декады апреля. Март может запомниться волнами холода и снежными зарядами, предупредил он.

Новости Москвы,Видео,Евгений Тишковец,Александр Шувалов,Роман Вильфанд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий