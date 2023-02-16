Ряд участков в районе улицы Ферсмана будет недоступен для проезда до августа

Несколько участков в районе улицы Ферсмана в период с 21 февраля по 10 августа будут недоступны для проезда. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Фото: mos.ru / Максим Денисов mos.ru / Максим Денисов

Уточняется, что подобные ограничения связаны с проведением запланированных работ по реконструкции инженерных сетей, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

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До этого стало известно, что одна полоса на участках улицы Косыгина в период с 17 февраля до 31 августа будет недоступна для проезда. Решение об ограничении движения в упомянутом районе связано с проведением работ по благоустройству территории.

Помимо этого, сообщалось, что участки Нижегородской улицы и Рязанского проспекта будут закрываться с 4 по 21 февраля. Уточняется, что закрытие участков дорог будет происходить в период с 02:00 до 04:00.