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2 часа назад

Названо количество частных детективов и охранников в Москве

Мослента

Количество частных детективов и охранников в столице назвали «Мосленте» в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве. На сегодня на учете в центре лицензионно-разрешительной работы состоит около трех тысяч частных охранных и детективных организаций.

Названо количество частных детективов и охранников в Москве
Фото:  пресс-служба Главного управления Росгвардии по Москве пресс-служба Главного управления Росгвардии по Москве

«В Москве зарегистрировано около трех тысяч ЧОО, в которых осуществляет свою деятельность более 123 тысяч частных охранников, а также 170 детективов», — говорится в пресс-релизе.

123 000 частных охранников работают в Москве

По данным ведомства, в прошлом году было проведено 710 проверок частных охранных организаций, выявлено примерно 400 нарушений, к административной ответственности привлечены около 400 должностных и юридических лиц. Прекращена деятельность 83 организаций.

Ранее в остановленной на улице Москвы машине обнаружили боевой пистолет и наркотики.

Новости Москвы,Росгвардия,
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