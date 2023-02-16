Названо количество частных детективов и охранников в Москве

Количество частных детективов и охранников в столице назвали «Мосленте» в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве. На сегодня на учете в центре лицензионно-разрешительной работы состоит около трех тысяч частных охранных и детективных организаций.
«В Москве зарегистрировано около трех тысяч ЧОО, в которых осуществляет свою деятельность более 123 тысяч частных охранников, а также 170 детективов», — говорится в пресс-релизе.
123 000 частных охранников работают в Москве
По данным ведомства, в прошлом году было проведено 710 проверок частных охранных организаций, выявлено примерно 400 нарушений, к административной ответственности привлечены около 400 должностных и юридических лиц. Прекращена деятельность 83 организаций.
Ранее в остановленной на улице Москвы машине обнаружили боевой пистолет и наркотики.