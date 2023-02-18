По единому читательскому билету москвичам доступно около 15 миллионов книг

Его можно оформить в электронном виде, привязать к карте москвича, «Москвенку» или выпустить пластиковую карту.

Фото: Mos.ru Mos.ru

Москвичам с единым читательским билетом теперь доступно около 15 миллионов книг из библиотечного фонда Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Раньше в поисках нужной книги приходилось обойти несколько читален и регистрироваться в каждой. Сейчас все они подключены к общей информационной системе», — рассказал Мэр Москвы.

Оформить читательский билет и выбрать любую книгу в удобном месте можно с помощью сервиса «Библиотеки Москвы». Это уже сделали более 800 тысяч жителей столицы. Получить билет можно несколькими способами:

— сохранить его на телефоне в электронном виде;

— привязать к карте москвича или карте «Москвенок»;

— забрать пластиковую карту в библиотеке.