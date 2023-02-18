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22 минуты назад

По единому читательскому билету москвичам доступно около 15 миллионов книг — Сергей Собянин

Mos.ruиещё 1

Его можно оформить в электронном виде, привязать к карте москвича, «Москвенку» или выпустить пластиковую карту.

По единому читательскому билету москвичам доступно около 15 миллионов книг
Фото: Mos.ruMos.ru

Москвичам с единым читательским билетом теперь доступно около 15 миллионов книг из библиотечного фонда Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Раньше в поисках нужной книги приходилось обойти несколько читален и регистрироваться в каждой. Сейчас все они подключены к общей информационной системе», — рассказал Мэр Москвы.

Оформить читательский билет и выбрать любую книгу в удобном месте можно с помощью сервиса «Библиотеки Москвы». Это уже сделали более 800 тысяч жителей столицы. Получить билет можно несколькими способами:

— сохранить его на телефоне в электронном виде;

— привязать к карте москвича или карте «Москвенок»;

— забрать пластиковую карту в библиотеке.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина — @mos_sobyanin

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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