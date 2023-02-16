В Москве рассказали о реставрации усадьбы Покровское-Стрешнево

«Он оказался очень непростым, так как была поставлена задача восстановить и постройки: господский дом, оранжерею, флигели, — и парковую территорию с береговой линией сохранившихся шести прудов, чтобы каждый москвич, придя сюда, смог найти то, что ему по душе», — отметил Емельянов.