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4 минуты назад

В день обращения президента к Совфеду в Москве перекроют улицы

Вести Подмосковья

С 00.01 часов 21 февраля и до окончания выступления президента РФ Владимира Путина будут перекрыты дороги от Новой площади до Красной площади, от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста и от улицы Ильинка до улицы Варварка в районе дома 5 по Красной площади. Об этом сообщили в пресс-службе департаменте транспорта Москвы.

В день обращения президента к Совфеду в Москве перекроют улицы
Фото:  Илья Тушев / Вести Подмосковья Илья Тушев / Вести Подмосковья

Парковка на вышеперечисленных улицах также будет недоступна на период проведения мероприятия.

Депутаты, которые будут присутствовать в очном послании при выступлении Путина, уже прошли тестирование на коронавирус. Это является обязательным условием их допуска к мероприятию.

Изначально с посланием населению Путин должен был выступить в конце декабря 2022 года. Но в итоге мероприятие перенесли на 2023 год.

Новости Москвы,Владимир Путин,Совет Федерации,
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