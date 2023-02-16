В день обращения президента к Совфеду в Москве перекроют улицы

С 00.01 часов 21 февраля и до окончания выступления президента РФ Владимира Путина будут перекрыты дороги от Новой площади до Красной площади, от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста и от улицы Ильинка до улицы Варварка в районе дома 5 по Красной площади. Об этом сообщили в пресс-службе департаменте транспорта Москвы.

Фото: Илья Тушев / Вести Подмосковья Илья Тушев / Вести Подмосковья

Парковка на вышеперечисленных улицах также будет недоступна на период проведения мероприятия.

Депутаты, которые будут присутствовать в очном послании при выступлении Путина, уже прошли тестирование на коронавирус. Это является обязательным условием их допуска к мероприятию.