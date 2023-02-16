Дептранс рассказал об эволюции системы оплаты проезда в трамвае

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы рассказал об эволюции системы оплаты проезда в трамвае.

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

— Еще 5 лет назад, чтобы войти в наземный городской транспорт Москвы, нужно было стоять в очереди у турникета возле первой двери трамвая или автобуса. Теперь это навсегда в прошлом, — рассказали в департаменте.

Оплата проезда в московском трамвае имеет богатую 150-летнюю историю. Так, москвичи еще помнят кондукторов, кассы-копилки, компостеры, а многие даже хранят счастливые билетики.

Однако на сегодняшний день во всем городском транспорте нет турникетов, а приложить банковскую карту или проездной к валидатору занимает всего пару секунд, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».