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1 час назад

Дептранс рассказал об эволюции системы оплаты проезда в трамвае

Вечерняя Москваиещё 2

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы рассказал об эволюции системы оплаты проезда в трамвае.

Дептранс рассказал об эволюции системы оплаты проезда в трамвае
Фото:  Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

— Еще 5 лет назад, чтобы войти в наземный городской транспорт Москвы, нужно было стоять в очереди у турникета возле первой двери трамвая или автобуса. Теперь это навсегда в прошлом, — рассказали в департаменте.

Оплата проезда в московском трамвае имеет богатую 150-летнюю историю. Так, москвичи еще помнят кондукторов, кассы-копилки, компостеры, а многие даже хранят счастливые билетики.

Однако на сегодняшний день во всем городском транспорте нет турникетов, а приложить банковскую карту или проездной к валидатору занимает всего пару секунд, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что все турникеты в метро и на МЦК теперь могут принимать оплату проезда банковской картой. При оплате банковской картой турникеты срабатывают в два раза быстрее, а по биометрии — в три раза. Большие LED-экраны и крупный шрифт на обновленных турникетах очень удобны для слабовидящих.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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