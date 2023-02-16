Москвичам напомнили о продлении абонементов на парковки со шлагбаумом

— У вас еще нет абонемента, но вы хотите его приобрести? Выберите нужную парковку на сайте в том же разделе. А если на этой парковке сейчас нет свободных мест, проверьте их наличие с 24 февраля. Возможно, кто-то не продлит абонемент — они поступят в общую продажу, — говорится в сообщении.