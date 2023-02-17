В столичном ЗАГСе назвали самую популярную дату для регистрации браков

«Самой популярной в 2023 году стала дата с красивым сочетанием троек: 23.03.2023. В этот день планируют заключить брак уже около 700 пар. И подача заявлений продолжается. Количество бракосочетаний увеличивается. В 2022 году мы зарегистрировали на 15% браков больше, чем годом ранее. В столице в 2022 году поженились 100 613 пар».