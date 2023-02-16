В Москве выявили 3 782 случая заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 3 782 против 3 862 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 390 893 случая инфицирования.

Число умерших из-за ковида в Москве за сутки возросло на 11 против 10 днем ранее - до 48 068. Количество выздоровевших за сутки увеличилось на 2 987 - до 3 187 631.

Ситуация в Подмосковье

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Московской области возросло за сутки на 468 против 264 днем ранее.

Всего с начала пандемии в области выявили 1 137 584 случая инфицирования.

Количество выздоровевших в Подмосковье, по данным портала, увеличилось на 392 - до 1 117 872. Летальные случаи из-за ковида за последние сутки в Московской области не зафиксированы.

Ситуация в Петербурге

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 1 308 против 1 271 днем ранее.

Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 862 677 случаев заражения.