В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 74.21EUR 79.57
Войти в почту
18 минут назад

Функцию покупки билетов на междугородние рейсы обновили в приложении «Метро Москвы»

Вечерняя Москваиещё 1

С помощью мобильного приложения «Метро Москвы» горожане теперь могут легко и быстро покупать билеты на междугородние рейсы. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Функцию покупки билетов на междугородние рейсы обновили в приложении «Метро Москвы»
Фото: UnsplashUnsplash

— С начала года мы продали больше 1500 билетов на междугородние автобусы в приложении «Метро Москвы». На автовокзалах Москвы пассажиры могут выбрать более 150 междугородних и международных направлений, — говорится в сообщении.

После обновления приложения москвичи могут приобрести билеты на рейсовые автобусы онлайн в обе стороны, а также оформить багажные билеты. Кроме того, появилась сортировка рейсов по времени отправления, цене и времени в пути, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

За два года пользователи приложения «Московский транспорт» посмотрели загруженность вагонов метро, автобусов, электробусов и парковок больше 16,8 миллиона раз. Благодаря этой функции можно узнать оптимальное время для поездки, в каком вагоне метро свободно и даже как сэкономить время на пересадке.

Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители