Функцию покупки билетов на междугородние рейсы обновили в приложении «Метро Москвы»

С помощью мобильного приложения «Метро Москвы» горожане теперь могут легко и быстро покупать билеты на междугородние рейсы. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Фото: Unsplash Unsplash

— С начала года мы продали больше 1500 билетов на междугородние автобусы в приложении «Метро Москвы». На автовокзалах Москвы пассажиры могут выбрать более 150 междугородних и международных направлений, — говорится в сообщении.

После обновления приложения москвичи могут приобрести билеты на рейсовые автобусы онлайн в обе стороны, а также оформить багажные билеты. Кроме того, появилась сортировка рейсов по времени отправления, цене и времени в пути, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».