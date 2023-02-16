В Москве построят и реконструируют 25 производственных объектов

В 2023 году в Москве планируется построить и реконструировать 25 производственных объектов. В их числе пять масштабных инвестиционных проектов, в рамках которых будет создано свыше 3,4 тыс. рабочих мест. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграмм-канале.