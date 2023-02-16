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1 час назад

Движение транспорта ограничат в районе Костянского переулка до 30 июня

Вечерняя Москва

В связи с проведением строительных работ на участках Костянского, Малого Головина и Селиверстова переулков временно будет недоступна одна полоса для проезда. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Движение транспорта ограничат в районе Костянского переулка
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— С 20 февраля до 30 июня будет недоступна для проезда 1 полоса на участках Костянского, Малого Головина и Селиверстова переулков, — говорится в Telegram-канале Дептранс. Оперативно.

С 1 февраля на нескольких участках Иртышского проезда стали закрывать для транспорта по одной полосе в связи с реконструкцией инженерных сетей. Движение будет ограничено до 15 апреля.

С 3 февраля по 25 марта для проезда будет закрыт участок улицы Генерала Дорохова. Там будут проводиться работы по строительству объектов метрополитена.

С 28 февраля дорожную разметку изменят на Тестовской улице в районе международного делового центра «Москва-Сити». Там отменят левый поворот с улицы Тестовской для проезда между башнями «ОКО» и «Евразия».

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