В Москве отремонтируют подземные переходы

Капитальный ремонт в 2023 году проведут в девяти подземных пешеходных переходах столицы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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«Специалисты комплекса городского хозяйства заменят старую керамическую плитку стен и лестничных сходов на гранитную облицовку, отремонтируют напольное покрытие, ступени и переходные площадки лестничных сходов, приведут в порядок системы электрооборудования, водоотведения, отопления и вентиляции, служебные помещения. На финальном этапе работ лестничные сходы и пандусы оборудуем системами обогрева», — рассказал заммэра.

Пешеходам не придется менять привычные маршруты во время ремонта. Все работы планируют проводить поэтапно, поэтому часть сооружений всегда будет открыта для прохода.

«Содержанию подземных пешеходных переходов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, регулярно проводятся их обследования и при необходимости принимается решение о текущем или капитальном ремонте», — отметил Петр Бирюков.