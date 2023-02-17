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1 час назад

В столице капитально отремонтируют девять подземных пешеходных переходов

Mos.ruиещё 2

Капитальный ремонт в 2023 году проведут в девяти подземных пешеходных переходах столицы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В Москве отремонтируют подземные переходы
Фото: Mos.ruMos.ru

«Специалисты комплекса городского хозяйства заменят старую керамическую плитку стен и лестничных сходов на гранитную облицовку, отремонтируют напольное покрытие, ступени и переходные площадки лестничных сходов, приведут в порядок системы электрооборудования, водоотведения, отопления и вентиляции, служебные помещения. На финальном этапе работ лестничные сходы и пандусы оборудуем системами обогрева», — рассказал заммэра.

Пешеходам не придется менять привычные маршруты во время ремонта. Все работы планируют проводить поэтапно, поэтому часть сооружений всегда будет открыта для прохода.

«Содержанию подземных пешеходных переходов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, регулярно проводятся их обследования и при необходимости принимается решение о текущем или капитальном ремонте», — отметил Петр Бирюков.

Всего за 10 лет в Москве капитально отремонтировали около 300 подземных переходов. Самые масштабные работы прошли на улицах Зацепский Вал и Коровий Вал. Площадь каждого из подземных сооружений на этих улицах — около трех тысяч квадратных метров.

Новости Москвы,Петр Бирюков,
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