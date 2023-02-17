Мосстат сообщил о росте оборота у компаний общепита

В 2022 году в столице увеличился оборот у компаний общественного питания. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы государственной статистики по городу Москве и Московской области (Мосстат).

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Так, по данным ведомства, в 2022 году оборот общественного питания составил 415,6 миллиардов рублей или 100,8 процентов к соответствующему периоду 2021 года. В декабре 2022 года — 45,6 миллиардов рублей или 105,7 процентов к декабрю 2021 года.

Кроме того, сообщается, что 51 процент организаций общественного питания составили крупные предприятия, 8,3 процента — средние предприятия, а 33 процента взяли на себя малые предприятия. 7,7 процента рынка пришлись на долю индивидуальных предпринимателей, отмечается на сайте Мосстата.