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38 минут назад

Мосстат сообщил о росте оборота у компаний общепита в столице в 2022 году

Вечерняя Москваиещё 4

В 2022 году в столице увеличился оборот у компаний общественного питания. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы государственной статистики по городу Москве и Московской области (Мосстат).

Мосстат сообщил о росте оборота у компаний общепита
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя МоскваНаталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Так, по данным ведомства, в 2022 году оборот общественного питания составил 415,6 миллиардов рублей или 100,8 процентов к соответствующему периоду 2021 года. В декабре 2022 года — 45,6 миллиардов рублей или 105,7 процентов к декабрю 2021 года.

Кроме того, сообщается, что 51 процент организаций общественного питания составили крупные предприятия, 8,3 процента — средние предприятия, а 33 процента взяли на себя малые предприятия. 7,7 процента рынка пришлись на долю индивидуальных предпринимателей, отмечается на сайте Мосстата.

До этого сообщалось, что прибыль предприятий Москвы выросла на 13 процентов за девять месяцев 2022 года. Наибольший рост показали компании в сфере транспортировки и хранения — их прибыль выросла на 75 процентов. Для сферы строительства показатель составил более чем 70 процентов. При этом гостиницы и общепит также увеличили прибыль на 70 процентов.

Новости Москвы,Несчастные случаи,Росстат,
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