К ассоциации клубов долголетия присоединились свыше 300 москвичей

«В центрах московского долголетия создано более трех тысяч клубов разной направленности — это и спорт, и творчество, и интеллектуальное развитие. Уже прошло 22 встречи ассоциации, и в ближайшее время предстоит еще столько же. Лидеры клубов ЦМД — профессионалы своего дела: спортсмены, художники, музыканты, литераторы и многие другие. Они объединяют людей в группы по интересам, вдохновляют и ведут за собой. Им есть что сказать, чем поделиться с коллегами, а вместе они готовы делать работу клубов долголетия более интересной и эффективной», — сообщили в сети центров московского долголетия.