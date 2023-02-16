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1 час назад

К ассоциации клубов долголетия присоединились свыше 300 москвичей

Вести Подмосковья

Совсем недавно, в октябре 2021 года, в столице была создана ассоциация клубов московского долголетия - на данный момент членами этих сообществ стали уже более 300 жителей столицы старшего возраста. Об этом рассказал официальный сайт мэра Москвы.

К ассоциации клубов долголетия присоединились свыше 300 москвичей
Фото: Официальный сайт мэра МосквыОфициальный сайт мэра Москвы

Ассоциация объединяет жителей столицы старше 55 лет и помогает им обмениваться опытом, проводить разнообразные творческие, спортивные и интеллектуальные занятия, реализовывать совместные проекты на городском уровне.

«В центрах московского долголетия создано более трех тысяч клубов разной направленности — это и спорт, и творчество, и интеллектуальное развитие. Уже прошло 22 встречи ассоциации, и в ближайшее время предстоит еще столько же. Лидеры клубов ЦМД — профессионалы своего дела: спортсмены, художники, музыканты, литераторы и многие другие. Они объединяют людей в группы по интересам, вдохновляют и ведут за собой. Им есть что сказать, чем поделиться с коллегами, а вместе они готовы делать работу клубов долголетия более интересной и эффективной», — сообщили в сети центров московского долголетия.

Теперь ассоциация проводит встречи несколько раз в неделю в разных локациях ЦМД. Уже состоялись оживленные дискуссии, посвященные здоровому образу жизни, танцам, кулинарии, вязанию и различным играм. Все это уже вылилось в реальные городские акции. В обозримом будущем участников клубов московского долголетия ожидают тематические круглые столы, брейн-ринги и другие активные мероприятия.

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