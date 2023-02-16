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1 час назад

Прогноз погоды: Москвичам рассказали о погоде в ближайшие дни

Москва24иещё 1

В ближайшие два дня в столице будет сохраняться в меру морозная погода с полным отсутствием осадков, заявил глава прогностического центра "Mетео" Александр Шувалов. Об этом сообщает News.ru.

Москвичам рассказали о погоде в ближайшие дни
Фото: ТАССТАСС

"Снегом и не пахнет – в ближайшие два дня в Москве не ожидается вообще никаких осадков. А столбик термометра встанет на отметке 4–6 градусов ниже нуля днем", – сказал он.

По словам Шувалова, в ночные часы температура воздуха будет опускаться до 10–15 градусов мороза.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что в четверг, 16 февраля, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Днем температура воздуха будет на уровне от -3 до -5 градусов. Северный и северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду.

В Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до вечера субботы, 18 февраля.

Новости Москвы,Александр Шувалов,
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