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1 час назад

Исследование: 12% жителей Москвы используют бумажные деньги

RT на русском

Согласно новому исследованию, 12% жителей Москвы используют бумажные деньги, ещё 75% предпочитают безналичный способ оплаты.

Исследование: 12% жителей Москвы используют бумажные деньги
Фото: RT на русскомRT на русском

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на сервис «Авито.Работа».

Наибольшая доля опрошенных по всей России, предпочитающих наличные, пришлась на людей 45—54 лет (15%).

Ещё 15% участников исследования снимают со счетов большую часть средств, оставляя в цифровом виде только небольшую сумму.

По словам 32% опрошенных, они держат заработанные деньги на карте, 43% оставляют наличными только несущественную часть, 12% обналичивают все средства.

Ранее финансовый аналитик группы компаний CMS Станислав Бовт в беседе с газетой «Известия» рассказал о плюсах и минусах кредитных карт.

Новости Москвы,Станислав Бовт,
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