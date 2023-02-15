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1 час назад

Названы районы Москвы с максимальной долей предложения жилья стандарт-класса

Мослента

Районы старой Москвы с максимальной долей предложения жилья стандарт-класса в новостройках называет РБК со ссылкой на аналитиков компании «НДВ Супермаркет Недвижимости».

Названы районы Москвы с максимальной долей предложения жилья стандарт-класса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В феврале 2023 года на первичном рынке старой Москвы в стандарт-классе представлено 22,3 тысячи квадратных метров (минус 28,8 процента за год) и одна тысяча лотов (минус 18,7 процента за год) в 20 проектах», — говорится в сообщении на сайте.

Больше половины (51,1 процента) предложений составляют квартиры, остальная экспозиция приходится на апартаменты. В общем объеме предложений на первичном рынке города доля жилья стандарт-класса составляет два процента площади.

Основной объем квартир и апартаментов в экспозиции представлен в районах Академический (18 процентов), Старое Крюково (11,7 процента), Кузьминки (9,5 процента), Коптево (8,9 процента) и Покровское-Стрешнево (8,7 процента).

Ранее стало известно о резком росте спроса на покупку жилья в Москве. Интерес к вторичному жилью повысился на 9 процентов.

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