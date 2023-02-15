Названы районы Москвы с максимальной долей предложения жилья стандарт-класса

«В феврале 2023 года на первичном рынке старой Москвы в стандарт-классе представлено 22,3 тысячи квадратных метров (минус 28,8 процента за год) и одна тысяча лотов (минус 18,7 процента за год) в 20 проектах», — говорится в сообщении на сайте.