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1 час назад

Сергей Собянин анонсировал проведение в столице фестиваля «Московская Масленица»

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Он пройдёт с 17 по 26 февраля на 23 площадках города. По словам мэра, москвичи и гости столицы смогут попробовать более 30 сыров и свыше 150 видов мясных и рыбных деликатесов.

«Главное угощение, конечно же, блины. На фестивальных площадках можно будет отведать традиционные русские блины, мордовские пачаты, удмуртские табани, дальневосточные блины, а также свекольные, сырные, шпинатные, тыквенные, безглютеновые и со множеством традиционных и оригинальных начинок», — написал Сергей Собянин в своём блоге.

Кроме того, каждый желающий сможет не только перекусить, но и научиться готовить блины. Запланировано более 2 тысяч кулинарных и творческих мастер-классов.

Новости Москвы,Видео,Сергей Собянин,
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