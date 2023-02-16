Он пройдёт с 17 по 26 февраля на 23 площадках города. По словам мэра, москвичи и гости столицы смогут попробовать более 30 сыров и свыше 150 видов мясных и рыбных деликатесов.
«Главное угощение, конечно же, блины. На фестивальных площадках можно будет отведать традиционные русские блины, мордовские пачаты, удмуртские табани, дальневосточные блины, а также свекольные, сырные, шпинатные, тыквенные, безглютеновые и со множеством традиционных и оригинальных начинок», — написал Сергей Собянин в своём блоге.
Кроме того, каждый желающий сможет не только перекусить, но и научиться готовить блины. Запланировано более 2 тысяч кулинарных и творческих мастер-классов.