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42 минуты назад

Москвичей предупредили о сильных снегопадах

Мослента

О сильных снегопадах предупредил москвичей в личном Telegram-аккаунте руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Москвичей предупредили о сильных снегопадах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Москву засыплет циклон "Викинг". Снег начнется в субботу во второй половине дня и с перерывами будет идти до вторника. Самый сильный снег, причем с метелью в ночь на воскресенье», — написал метеоролог.

до 10 сантиметров пушистого снега может намести в Москве

Кроме того, Шувалов предупредил о скачке атмосферного давления с пятницы по воскресенье и предположил, что оно «просядет почти на 25 миллиметров ртутного столба».

Ранее синоптик пообещал москвичам скорое наступление весны. Метеоролог добавил, что в этом месяце столичных жителей еще ждут небольшие перепады температур, но обойдется уже без сильных морозов.

Новости Москвы,Александр Шувалов,
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