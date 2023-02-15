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2 часа назад

Верба распустилась в московских парках

Агентство «Москва»

В московских парках стали распускаться почки вербы - символа приближения весны. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Верба распустилась в московских парках
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На природных территориях столицы начали распускаться почки вербы. Покрытые мелким пушком почки специалисты ГПБУ «Мосприрода» заметили в природно-исторических парках «Битцевский лес», «Покровское-Стрешнево» и фаунистическом заказнике «Долгие пруды». Согласно примете, распускающаяся верба означает приближение весны», - говорится в сообщении.

Отмечается, что верба - или остролистная ива - включена в надзорный список Красной книги Москвы, она нуждается в постоянном контроле и наблюдении.

«Верба - раннецветущее ветроопыляемое растение и самый ранний медонос. Пыльцевые зерна очень легкие, ветер без труда переносит их с цветка на цветок. Цветы у вербы, как и у других ветроопыляемых видов, не отличаются особой красотой и привлекательностью. Им не нужно заботиться о привлечении к себе насекомых-опылителей. Поэтому и цветет верба неярко», - сообщается в канале.

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