Верба распустилась в московских парках

«Верба - раннецветущее ветроопыляемое растение и самый ранний медонос. Пыльцевые зерна очень легкие, ветер без труда переносит их с цветка на цветок. Цветы у вербы, как и у других ветроопыляемых видов, не отличаются особой красотой и привлекательностью. Им не нужно заботиться о привлечении к себе насекомых-опылителей. Поэтому и цветет верба неярко», - сообщается в канале.