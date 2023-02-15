Более 40 ярмарок пройдет в Подмосковье в масленичную неделю

Тематические ярмарки, посвященные проводам зимы и Дню защитника Отечества, пройдут в Московской области с 20 по 26 февраля. Всего планируется провести 43 ярмарки, сообщила в среду пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"В масленичную неделю с 20 по 26 февраля в Подмосковье организуют тематические ярмарки, примерно половина из них посвящена непосредственно празднику проводов зимы, вторая - Дню защитника Отечества", - говорится в сообщении.

Ожидается, что в масленичную неделю наибольшей популярностью на ярмарках будет пользоваться молочная продукция, а также продукты, используемые в качестве начинки для блинов. Помимо этого в ассортименте будут представлены мясные продукты, сыры, мед собственного производства и прочее.