Более 40 ярмарок пройдет в Подмосковье в масленичную неделю

Тематические ярмарки, посвященные проводам зимы и Дню защитника Отечества, пройдут в Московской области с 20 по 26 февраля. Всего планируется провести 43 ярмарки, сообщила в среду пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
"В масленичную неделю с 20 по 26 февраля в Подмосковье организуют тематические ярмарки, примерно половина из них посвящена непосредственно празднику проводов зимы, вторая - Дню защитника Отечества", - говорится в сообщении.
Ожидается, что в масленичную неделю наибольшей популярностью на ярмарках будет пользоваться молочная продукция, а также продукты, используемые в качестве начинки для блинов. Помимо этого в ассортименте будут представлены мясные продукты, сыры, мед собственного производства и прочее.
"Также в ряде округов пройдут традиционные ярмарки "Товары регионов России", где реализуют фермерскую продукцию со всей страны. Всего за февраль в Подмосковье пройдут 162 тематические ярмарки, из них 80 сезонных и еще 82 - выходного дня", - привели в тексте слова зампреда правительства региона Георгия Филимонова.
В пресс-службе подчеркнули, что еженедельно в Московской области проходит свыше 20 ярмарок, зачастую они имеют тематическую направленность.