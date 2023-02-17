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14 минут назад

Вильфанд спрогнозировал в Москве "мужскую" погоду на 23 февраля

Российская Газетаиещё 11

В День защитника Отечества в столице ожидается морозная и суровая по характеру погода. Об этом агентству "Москва" сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В Москву придет "суровая" погода на 23 февраля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, 23 февраля прогнозируется северный и северо-западный ветер. Термометры в ночное время покажут минус 11-16 градусов, а днем - минус 5-7 градусов, а это ниже нормы примерно на 4 градуса.

Первая половина будущей недели, как ожидается, тоже будет холодной. Например, 20 февраля выпадет небольшой снег, температура воздуха составит минус 4-7. А 21 февраля столбики термометров ночью упадут до минус 9-14 градусов, днем - до минус 5-10. В среду, 22 февраля, станет еще морознее - в ночные часы будет минус 11-16, а в дневные - минус 5-7.

Новости Москвы,Роман Вильфанд,
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