В Москву придет "суровая" погода на 23 февраля

В День защитника Отечества в столице ожидается морозная и суровая по характеру погода. Об этом агентству "Москва" сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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По его словам, 23 февраля прогнозируется северный и северо-западный ветер. Термометры в ночное время покажут минус 11-16 градусов, а днем - минус 5-7 градусов, а это ниже нормы примерно на 4 градуса.