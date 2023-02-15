На Муравской улице ограничат движение до 30 июля

С 20 февраля по 30 июля для проезда будет ограничен участок на Муравской улице. Об этом в среду, 15 февраля, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва Анна Быкова / Вечерняя Москва

— На Муравской улице с 20 февраля для проезда закроют 1 полосу из-за проведения работ по строительству инженерных сетей, — говорится в сообщении.

С 1 февраля на нескольких участках Иртышского проезда будут закрывать для транспорта по одной полосе в связи с реконструкцией инженерных сетей. Движение будет ограничено до 15 апреля.

С 3 февраля по 25 марта для проезда будет закрыт участок улицы Генерала Дорохова. Там будут проводиться работы по строительству объектов метрополитена.

С 13 февраля по 30 марта для проезда будет ограничен участок на Кремлевской набережной. Там будут проводиться строительные работы.