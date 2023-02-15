Собянин рассекретил судьбу бывшего автозавода ЗИЛ

«Станция "ЗИЛ" войдет в состав крупного ТПУ, объединяющего метро, МЦК и наземный транспорт. В дальнейшем здесь можно будет пересесть и на Бирюлевскую линию. Ввод участка от "ЗИЛа" до "Коммунарки" разгрузит Сокольническую линию на 11 процентов, а Калужское шоссе — на 15 процентов», — добавил глава столицы.