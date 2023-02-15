Станцию метро "ЗИЛ" в Москве построят к концу 2024 года

"Сегодня идут активные работы на всех 11 станциях (линии - ред.). Окончание работ запланировано на конец 2024 года. Идет все по графику. И сам ЗИЛ развивается. Сегодня это одна из крупнейших площадок комплексного развития города", - сказал он во время осмотра хода строительства станции.