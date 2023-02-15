Станцию метро "ЗИЛ" в Москве построят к концу 2024 года

Строительство станции "ЗИЛ" Троицкой линии метро завершится в конце 2024 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Сегодня идут активные работы на всех 11 станциях (линии - ред.). Окончание работ запланировано на конец 2024 года. Идет все по графику. И сам ЗИЛ развивается. Сегодня это одна из крупнейших площадок комплексного развития города", - сказал он во время осмотра хода строительства станции.
Собянин уточнил, что станция "ЗИЛ" будет одной крупнейших на Троицкой ветке. Она расположена вдоль МЦК у пересечения с проспектом Лихачёва. Вместе с МЦК и в перспективе Бирюлёвской линией метро, "ЗИЛ" станет основой крупного транспортно-пересадочного узла.
Троицкая (Коммунарская) линия протяженностью почти 40 километров должна пройти от станции "ЗИЛ" до Троицка в новой Москве. Всего на ней будет 17 станций. Первая очередь ветки будет состоять из 11 станций и дойдет до Коммунарки.