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37 минут назад

Станцию метро "ЗИЛ" в Москве построят к концу 2024 года

РИА Недвижимостьиещё 5

Строительство станции "ЗИЛ" Троицкой линии метро завершится в конце 2024 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Станцию метро "ЗИЛ" в Москве построят к концу 2024 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня идут активные работы на всех 11 станциях (линии - ред.). Окончание работ запланировано на конец 2024 года. Идет все по графику. И сам ЗИЛ развивается. Сегодня это одна из крупнейших площадок комплексного развития города", - сказал он во время осмотра хода строительства станции.

Собянин уточнил, что станция "ЗИЛ" будет одной крупнейших на Троицкой ветке. Она расположена вдоль МЦК у пересечения с проспектом Лихачёва. Вместе с МЦК и в перспективе Бирюлёвской линией метро, "ЗИЛ" станет основой крупного транспортно-пересадочного узла.

Троицкая (Коммунарская) линия протяженностью почти 40 километров должна пройти от станции "ЗИЛ" до Троицка в новой Москве. Всего на ней будет 17 станций. Первая очередь ветки будет состоять из 11 станций и дойдет до Коммунарки.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Завод имени И.А. Лихачева,
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