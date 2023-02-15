В воскресенье, 19 февраля, в Москве ожидается очень низкое атмосферное давление. По прогнозам главного специалиста московского Метеобюро Татьяны Поздняковой, оно упадет до значения в 726 мм ртутного столба. Об этом сообщает РИА Новости.

«Атмосферное давление продолжит понижаться, 19 февраля атмосферное давление будет очень низким – 726 мм ртутного столба», - сказала специалист.

Она добавила, что в понедельник, 20 февраля, в столице будет сохраняться довольно низкий фон давления.

Ранее специалист центра «Фобос» Михаил Леус предостерег жителей центра России о скачках атмосферного давления. По его словам, в рост давление пойдет уже завтра, оно составит до 755 мм ртутного столба, это больше нормы на 7–9 единиц. К этим выходным барометр покажет уже 738–739 мм ртутного столба.