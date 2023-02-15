Маршруты ряда автобусов в районе «Калужской» изменятся с 18 февраля

С 18 февраля 2023 года будет изменено несколько автобусных маршрутов в районе станции столичного метро «Калужская», сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы .

«Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу развивать сеть маршрутов наземного городского транспорта столицы. С 18 февраля изменим часть маршрутов в районе станции метро «Калужская» - поездки станут удобнее для более 9 тыс. пассажиров. Поедут дополнительные автобусы от бизнес-центров до метро», - приводятся в сообщении слова заммэра города по вопросам транспорта Максима Ликсутова .

Уточняется, что будет запущен новый маршрут №961 - так для работников бизнес-центров на Научном проезде появится удобный транспорт до метро. Кроме того, для маршрутов №1 и 41 уберут оттянутый разворот по ул. Бутлерова, чтобы автобусы ехали быстрее. Также изменится трасса маршрута №404 - появится удобный заезд к станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро «Воронцовская».