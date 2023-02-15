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1 час назад

Маршруты ряда автобусов в районе станции метро «Калужская» изменятся с 18 февраля

Агентство «Москва»иещё 2

С 18 февраля 2023 года будет изменено несколько автобусных маршрутов в районе станции столичного метро «Калужская», сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Маршруты ряда автобусов в районе «Калужской» изменятся с 18 февраля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу развивать сеть маршрутов наземного городского транспорта столицы. С 18 февраля изменим часть маршрутов в районе станции метро «Калужская» - поездки станут удобнее для более 9 тыс. пассажиров. Поедут дополнительные автобусы от бизнес-центров до метро», - приводятся в сообщении слова заммэра города по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Уточняется, что будет запущен новый маршрут №961 - так для работников бизнес-центров на Научном проезде появится удобный транспорт до метро. Кроме того, для маршрутов №1 и 41 уберут оттянутый разворот по ул. Бутлерова, чтобы автобусы ехали быстрее. Также изменится трасса маршрута №404 - появится удобный заезд к станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро «Воронцовская».

Новости Москвы,Максим Ликсутов,Сергей Собянин,
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