Свыше 10 ветхих построек восстановили на северо-западе Москвы

В прошлому году специалисты Госинспекции по недвижимости восстановили 10 ветхих построек на северо-западе столицы. Об этом в среду, 15 февраля, рассказал начальник Госинспекции, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.