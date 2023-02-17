Россияне начали распродавать подарки на День всех влюбленных

Подарки на День всех влюбленных, потерявшие актуальность, начали распродавать москвичи и жители Подмосковья на популярном портале купли-продажи.

Фото: Мослента Мослента

В городе Ногинск Московской области россиянин предложил пользователям приобрести ненужные ему духи Tom Ford Lost Cherry.

«Покупал на 14 февраля, получилось так, что не пригодилось, запечатанные, может кому другому принесут счастье», — пояснил он.

В Москве пользователь выставил на продажу два билета на столичный музыкальный фестиваль Valentine’s Day Fest. Молодой человек сообщил, что собирался подарить их своей девушке на 14 февраля, но расстался с ней.

Россияне стали распродавать презенты не только по причине расставания. К примеру, на сайте появились в продаже духи Amouage, профессиональный фен и проектор. Авторы лотов указали, что вещи по разным причинам не подошли им или их вторым половинкам.