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51 минуту назад

Россияне начали распродавать подарки на День всех влюбленных

Мослентаиещё 3

Подарки на День всех влюбленных, потерявшие актуальность, начали распродавать москвичи и жители Подмосковья на популярном портале купли-продажи.

Россияне начали распродавать подарки на День всех влюбленных
Фото: МослентаМослента

В городе Ногинск Московской области россиянин предложил пользователям приобрести ненужные ему духи Tom Ford Lost Cherry.

«Покупал на 14 февраля, получилось так, что не пригодилось, запечатанные, может кому другому принесут счастье», — пояснил он.

В Москве пользователь выставил на продажу два билета на столичный музыкальный фестиваль Valentine’s Day Fest. Молодой человек сообщил, что собирался подарить их своей девушке на 14 февраля, но расстался с ней.

Россияне стали распродавать презенты не только по причине расставания. К примеру, на сайте появились в продаже духи Amouage, профессиональный фен и проектор. Авторы лотов указали, что вещи по разным причинам не подошли им или их вторым половинкам.

Ранее стала известна средняя стоимость подарков москвичей на 14 февраля. Выяснилось, что мужчины тратят на презент супруге около 4,3 тысячи рублей, в то время как женщины покупают подарки мужьям примерно за 2,5 тысячи рублей.

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