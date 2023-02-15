Более 250 бесплатных экскурсий пройдет в столице с 18 по 21 февраля

«18, 19 и 21 февраля в городе пройдет более 250 бесплатных экскурсий. Их проведут в рамках акции «Московские истории», приуроченной ко Дню гида. В компании профессиональных экскурсоводов горожане и туристы смогут, например, побывать в Музее кино на ВДНХ, подняться на смотровую площадку на крыше Центрального детского магазина, прогуляться по живописным парковым аллеям, посетить крупнейшие спортивные комплексы и многое другое», - говорится в сообщении.