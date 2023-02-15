Более 250 бесплатных экскурсий пройдет в столице с 18 по 21 февраля

В столице в рамках акции «Московские истории», приуроченной ко Всемирному дню гида, 18, 19 и 21 февраля проведут более 250 бесплатных экскурсий. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по туризму.
«18, 19 и 21 февраля в городе пройдет более 250 бесплатных экскурсий. Их проведут в рамках акции «Московские истории», приуроченной ко Дню гида. В компании профессиональных экскурсоводов горожане и туристы смогут, например, побывать в Музее кино на ВДНХ, подняться на смотровую площадку на крыше Центрального детского магазина, прогуляться по живописным парковым аллеям, посетить крупнейшие спортивные комплексы и многое другое», - говорится в сообщении.
Записаться на экскурсии можно 15 и 16 февраля на официальной странице акции в туристическом сервисе Russpass.
«Акция «Московские истории» стала доброй традицией Всемирного дня гида и полюбилась москвичам: за три года в бесплатных экскурсиях приняли участие более 18 тыс. человек. <...> Городские экскурсии не ограничиваются центром и пройдут в музеях, парках, усадьбах и спортивных комплексах 11 административных округов столицы», - рассказал председатель комитета Евгений Козлов, которого цитирует пресс-служба.