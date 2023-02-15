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27 минут назад

На Кольцевой линии метро нет движения поездов от станции "Курская"

Москва24

На Кольцевой линии Московского метрополитена было приостановлено движение поездов от станции "Курская". Об этом Москве 24 сообщили пассажиры подземки.

В пресс-службе метро пояснили, что движение приостановили для проверки состава на "Курской". Спустя несколько минут движение на Кольцевой линии было восстановлено.

Ранее сообщалось, что движение поездов приостановят от "Нижегородской" до "Электрозаводской" Некрасовской линии метро с 17 по 19 февраля. Это необходимо для интеграции последних девяти станций Большой кольцевой линии в ее состав.

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