На Кольцевой линии Московского метрополитена было приостановлено движение поездов от станции "Курская". Об этом Москве 24 сообщили пассажиры подземки.

В пресс-службе метро пояснили, что движение приостановили для проверки состава на "Курской". Спустя несколько минут движение на Кольцевой линии было восстановлено.