В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 74.21EUR 79.57
Войти в почту
28 минут назад

Мужчины смогут бесплатно посетить Музей Победы 23 февраля

Вечерняя Москваиещё 1

В День защитника Отечества мужчины смогут бесплатно посетить Музей Победы. Об этом в среду, 15 февраля, сообщили в пресс-службе учреждения.

Мужчины смогут бесплатно посетить Музей Победы 23 февраля
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Музей Победы в День защитника Отечества приглашает москвичей и гостей столицы на бесплатную праздничную программу. Также 23 февраля вход в главное здание музея на Поклонной горе будет бесплатным для мужчин (кроме экспозиций «Подвиг народа» и «Битва за Москву. Первая Победа»), — говорится в сообщении.

В этот же день в музее пройдут экскурсии «Параллели прошлого и настоящего». Также впервые экскурсии объединят три знаковых выставки музея — «Обыкновенный нацизм», «Обыкновенный NATOцизм» и «Zаветам Vерны», где покажут снимки и документы, рассказывающие об агрессивной политике Североатлантического альянса, а также наглядные доказательства поддержки, которую оказывало и продолжает оказывать НАТО националистическим батальонам.

До этого сообщалось, что в период с 20 по 25 февраля в Музее Победы состоится первый общероссийский передвижной фестиваль «Кино на службе Отечеству». Гости фестиваля смогут посетить показы порядка 30 фильмов и творческие встречи с их создателями.

Новости Москвы,НАТО,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители