ЦППК изменит график электричек в праздничные дни февраля

«В выходные и праздничные дни февраля электропоезда ЦППК на всех направлениях будут курсировать по специальному графику. Компания вносит изменения в расписание электропоездов совместно с МЖД. Корректировки связаны с тем, что в праздничные дни накануне Дня защитника Отечества люди чаще ездят в область, а после них - в Москву», - говорится в сообщении.