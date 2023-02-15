ЦППК изменит график электричек в праздничные дни февраля

В праздничные дни февраля Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) назначит дополнительные экспрессы, электрички будут курсировать по специальному графику. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.
«В выходные и праздничные дни февраля электропоезда ЦППК на всех направлениях будут курсировать по специальному графику. Компания вносит изменения в расписание электропоездов совместно с МЖД. Корректировки связаны с тем, что в праздничные дни накануне Дня защитника Отечества люди чаще ездят в область, а после них - в Москву», - говорится в сообщении.
Как уточнятся, поезда будут курсировать 22 февраля - по расписанию пятницы, 23, 24 февраля - по расписанию субботы.
Также компания назначит дополнительные экспрессы. С 23 по 26 февраля: №7031 Москва, Курский вокзал - Тула-1 отправлением в 10:21. №7030 Тула-1 - Москва, Курский вокзал отправлением в 13:47. 26 февраля: №7051 Рязань-2 - Москва, Казанский вокзал отправлением в 15:45. 23, 26 февраля: №7084 Москва, Курский вокзал - Владимир отправлением в 09:35.
В пресс-службе добавили, что в графике движения некоторых электропоездов сделаны дополнительные точечные корректировки. В региональных центрах расписание также будут скорректировано - данная информация будет опубликована на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях, остановочных пунктах и в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».