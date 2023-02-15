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19 минут назад

Участок Киевского шоссе реконструируют

Mos.ru

На 51-53-м километре Киевского шоссе проведут реконструкцию. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Участок Киевского шоссе реконструируют
Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства МосквыПресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Первый этап работ пройдет вблизи пересечения Киевского шоссе с Центральной кольцевой автомобильной дорогой (ЦКАД). В этом месте будет увеличено число полос движения до трех в каждом направлении, а также построена разворотная эстакада над Киевским шоссе в районе населенного пункта Селятино», — рассказал Андрей Бочкарев.

Въехать на эстакаду можно будет с бокового проезда на Киевское шоссе в сторону Москвы. В местах примыкания дорог обустроят дополнительные переходно-скоростные полосы. На Киевском шоссе сделают новую остановку общественного транспорта с павильоном ожидания и навигационным пилоном. Ее разместят в заездном кармане.

«Во время реконструкции создадут съезды к существующей автомобильной заправочной станции и локальные очистные сооружения. Также специалисты проложат инженерные сети и коммуникации, установят шумозащитные экраны», — добавил Андрей Бочкарев.

Для организации строительно-монтажных работ построят временный пешеходный мост через Киевское шоссе.

Участок, где пройдет реконструкция, оснастят автоматической противогололедной системой. Для обработки дороги жидким реагентом установят насосную станцию, разбрызгивающие головки с клапанными шкафами, проложат трубопроводы и кабельные трассы. Систему оборудуют датчиками состояния дорожного покрытия и автоматической метеостанцией, добавила Анна Яковлева, председатель столичного Комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.

Прилегающую территорию благоустроят. На ней высадят 13 тысяч хвойных деревьев и кустарников, в том числе в составе живой изгороди.

Проектные решения частично разработали с использованием цифровых информационных моделей.

Новости Москвы,Анна Яковлева,Андрей Бочкарев,
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