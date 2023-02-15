Москвичам рассказали, когда в столицу придет потепление

Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин рассказал, когда в Москву придет потепление. Об этом сообщает "Вечерняя Москва". "В воскресенье днем уже начнется небольшое потепление, ожидается от нуля до минус пяти градусов", – отметил он. В пятницу, 17 февраля, в городе ожидается снегопад. Сугробы вырастут на 2–4 сантиметра. Кроме того, специалисты считают, что можно ожидать скорый приход весны. В столице уже не будет сильных морозов, однако будут небольшие перепады температуры, предупредил Ильин. Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что жителей и гостей Москвы в выходные дни ожидает значительное понижение атмосферного давления. По словам синоптика, из-за этого поменяется погода. Так, в четверг и пятницу, 16 и 17 февраля, осадки не прогнозируются, однако в субботу будет низкая облачность и местами снег. При этом температура сохранится.