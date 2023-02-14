В Москве в Музее Победы пройдет фестиваль "Кино на службе Отечеству"

Первый общероссийский передвижной фестиваль "Кино на службе Отечеству" пройдет 20-25 февраля в Москве в Музее Победы по поручению президента РФ. На фестивале покажут более 30 фильмов о героях России, принявших участие в СВО, сообщает пресс-служба музея.

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Поручение президента Российской Федерации о проведении фестиваля патриотического документального кино было дано по итогам встречи главы государства с матерями военнослужащих - участников СВО, которая прошла 25 ноября 2022 года. Фестиваль проводится АНО "Комитет семей воинов Отечества" и Музеем Победы при поддержке Министерства культуры РФ и Президентского фонда культурных инициатив.

"Мы рады, что Музей Победы станет площадкой такого значимого кинофестиваля. Впервые в нашей стране пройдет кинофорум, который посвящен современным героям России - участникам специальной военной операции. У гостей музея будет уникальная возможность познакомиться с лучшими работами документального и художественного отечественного кинематографа, а также профессиональными хрониками военкоров", - приводятся в сообщении слова директора Музея Победы, заместителя секретаря Общественной палаты РФ Александра Школьника