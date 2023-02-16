Три детских сада построят в Люблино по договору участия

«Все три учреждения будут располагаться на ул. Иловайская. Сами объекты предполагается сдавать в эксплуатацию поэтапно. Детский сад на 225 мест планируется построить в конце 2025 года, на 175 воспитанников - в конце 2026 года и еще один для 225 детей - в конце 2027 года», - уточнил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, который цитируется в тексте.