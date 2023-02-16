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13 минут назад

Три детских сада построят в Люблино по договору участия

Агентство «Москва»иещё 11

ООО СЗ «ИТЭ», совместная структура группы «ПИК» и Capital Group, в рамках проекта жилищного строительства по договору участия построит в районе Люблино три детсада. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Три детских сада построят в Люблино по договору участия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Инвесторы, строящие в Москве жилые дома, также участвуют в развитии социальной инфраструктуры столицы. Например, в этом году город согласовал договор участия, по которому девелопер возведет в районе Люблино на юго-востоке столицы три детских сада, рассчитанных на 625 воспитанников. Объем инвестиций в проект превысит 1,85 млрд руб.», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

В пресс-службе напомнили, что с февраля 2021 года мэр Москвы Сергей Собянин утвердил новый механизм обеспечения жителей объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. В соответствии с ним с девелоперами заключаются договоры участия в развитии и благоустройстве территории столицы, которые предусматривают возведение застройщиками социально значимых объектов.

«Все три учреждения будут располагаться на ул. Иловайская. Сами объекты предполагается сдавать в эксплуатацию поэтапно. Детский сад на 225 мест планируется построить в конце 2025 года, на 175 воспитанников - в конце 2026 года и еще один для 225 детей - в конце 2027 года», - уточнил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, который цитируется в тексте.

В проектах планировки застраиваемых территорий учитывается, что инвестор обязан обеспечить новые жилые районы объектами социальной инфраструктуры, отмечается в тексте.

Новости Москвы,Максим Гаман,Владимир Ефимов,Сергей Собянин,Группа компаний ПИК,
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