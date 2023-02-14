Собянин утвердил планы развития коммунально-инженерной инфраструктуры

Власти Москвы утвердили планы развития коммунально-инженерной инфраструктуры столицы на 2023 год, в частности, до конца года в городе установят свыше 30 тыс. опор освещения. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«На заседании президиума правительства Москвы рассмотрели вопрос о реализации столичной государственной программы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение» в 2022 году и планах на 2023 год. Ключевая цель программы - гарантированное обеспечение потребителей Москвы качественными и надежными коммунальными услугами, а также создание условий для беспрепятственного и необременительного подключения к сетям вновь построенных жилых домов, социальных и коммерческих объектов», - говорится в сообщении.

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Как отмечается, основными задачами и проектами в сфере развития инженерного хозяйства на 2023 год станут: строительство и реконструкция более 3 тыс. км инженерных сетей; реконструкция подстанций «Чертаново», «Лесная», «Лебедево»; подключение новых зарядных станций для электромобилей и электробусов, плавучих причалов для электросудов; техническое перевооружение тягодутьевых механизмов на ТЭЦ-16, создание на ТЭЦ-9 автоматизированной системы управления электротехническим оборудованием с внедрением микропроцессорных терминалов релейной защиты и автоматики, увеличение мощности газотурбинной электростанции «Щербинка»; реконструкция газопроводов-дюкеров «Щукинский» и «Фрунзенский», а также продолжение строительства газовых сетей в ТиНАО.

Помимо этого, планируется установка свыше 30 тыс. опор освещения во дворах, на детских и спортивных площадках, на территориях школ и детских садов. Также будет проведена модернизация коллекторов «Ленинский-131», «Ярцевский», «Можайский» и других; завершение четвертого (последнего) этапа модернизации Люберецких очистных сооружений; реконструкция третьего блока очистных сооружений Северной станции водоподготовки, напорного коллектора третьего машинного здания Рублевской станции водоподготовки, систем хранения и транспортирования опасных веществ на Западной станции водоподготовки.

Уточняется, что за прошедший год построено и реконструировано свыше 1,7 тыс. км инженерных сетей, в результате чего значительно снижен средний износ инженерной инфраструктуры. Также в 2022 году было построено и реконструировано свыше 1,3 тыс. км электросетей.

«На 2023 год запланировано строительство и реконструкция 2 тыс. 450 км линий электропередачи», - говорится в сообщении.

В 2022 году теплоснабжение всех городских объектов проходило без перебоев. «Было построено и реконструировано 212,1 км магистральных тепловых сетей. В 2023 году предполагается построить и реконструировать 306 км тепловых сетей», - подчеркивается в тексте.

Помимо этого, в 2022 году было построено и реконструировано 57,4 км газопроводов. «В 2023 году планируется реконструировать 28 км газопроводов, включая газопроводы-дюкеры «Щукинский» и «Фрунзенский», - отмечается в сообщении.

Добавляется, что в 2022 году было построено и реконструировано 31,4 км коллекторов, а в 2023 году запланирована реконструкция 29,2 км коллекторов. Кроме того, в минувшем году было построено и реконструировано 67,9 км водопроводных и 51,7 км канализационных сетей.

«На 2023 год запланированы строительство и реконструкция 167,3 км водопроводных и 112,8 км канализационных сетей», - говорится в сообщении.

Также в прошлом году было обновлено 24,8 км водосточных сетей, а в 2023 году запланировано строительство и реконструкция 20,6 км сетей водостока.