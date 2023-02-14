Трамвайное сообщение вернут на востоке Москвы

С 15 февраля для поездок между станциями метро "Авиамоторная" и "Семеновская" через Госпитальную площадь вновь запустят трамвайное сообщение. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

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Эта линия была востребованной у пассажиров, однако в 2019 году линию закрыли для строительства одного из крупнейших ТПУ на востоке столицы - он объединит БКЛ, Калининскую линию метро, будущую линию D3 и наземный транспорт.

"Пока линия была закрыта, специалисты обособили пути в Семеновском проезде, почти полностью отделили их от автомобилей - благодаря этому трамваи поедут быстрее, - сообщает в Telegram-канале департамента транспорта заммэра Максим Ликсутов. - Здесь будут ходить трамваи 32 и 46".

Новый маршрут 32 пройдет от Курского вокзала через метро "Авиамоторная" и "Лефортово" до "Партизанской". А маршрут 46 объединяется с маршрутом 2: от Метрогородка через метро "Семеновская", "Лефортово" и "Авиамоторная" до 3-й Владимирской улицы.

С запуском третьего диаметра на ТПУ будет действовать бесплатная пересадка между МЦД и метро.