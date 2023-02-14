ЦОДД спрогнозировал пробки до восьми баллов в столице

Автомобилистам в часы пик 14 февраля рекомендуется пересесть на городской транспорт из-за прогнозируемых пробок на фоне непогоды, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«ЦОДД: Движение в городе оцениваем в пять баллов, вечером ожидаем до восьми. <...> В городе местами идет снег. Возможно образование гололедицы. Чтобы сэкономить время в пути, рекомендуем в часы пик воспользоваться городским транспортом. Он работает штатно. Просим водителей быть внимательнее: соблюдать скоростной режим и дистанцию. Не отвлекайтесь на гаджеты во время движения», - говорится в сообщении.
Ранее «Известия» сообщили о том, что 14 февраля в Московском регионе ожидается облачная погода, по области местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, гололедица и до 4 градусов мороза.