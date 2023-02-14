ЦОДД спрогнозировал пробки до восьми баллов в столице

«ЦОДД: Движение в городе оцениваем в пять баллов, вечером ожидаем до восьми. <...> В городе местами идет снег. Возможно образование гололедицы. Чтобы сэкономить время в пути, рекомендуем в часы пик воспользоваться городским транспортом. Он работает штатно. Просим водителей быть внимательнее: соблюдать скоростной режим и дистанцию. Не отвлекайтесь на гаджеты во время движения», - говорится в сообщении.