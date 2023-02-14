Собянин рассказал о женитьбе 400 пар в Москве в День всех влюбленных

В День всех влюбленных, 14 февраля, в столице поженятся свыше 400 пар. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

— Многие молодожены выбирают для свадьбы необычные локации в проекте «Новые адреса счастья». На выбор доступно уже более 30 площадок — в 1,5 раза больше, чем на старте проекта, — сказал он.

Также глава города подчеркнул, что в городе выросла популярность выездной регистрации на 40 процентов. Самыми популярными выездными площадками оказались: небоскребы «Москва-Сити», гостиница «Националь» и особняк Спиридонова, написал мэр в своем Telegram-канале.

Кроме того, москвичи стали чаще подавать заявления на регистрацию брака онлайн в 2023 году — так, в этом году более 70 процентов столичных пар подали заявления на регистрацию брака в онлайн-формате.