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1 час назад

Собянин рассказал о женитьбе 400 пар в Москве в День всех влюбленных

Вечерняя Москваиещё 6

В День всех влюбленных, 14 февраля, в столице поженятся свыше 400 пар. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин рассказал о женитьбе 400 пар в Москве в День всех влюбленных
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ruМихаил Колобаев / stroi.mos.ru

— Многие молодожены выбирают для свадьбы необычные локации в проекте «Новые адреса счастья». На выбор доступно уже более 30 площадок — в 1,5 раза больше, чем на старте проекта, — сказал он.

Также глава города подчеркнул, что в городе выросла популярность выездной регистрации на 40 процентов. Самыми популярными выездными площадками оказались: небоскребы «Москва-Сити», гостиница «Националь» и особняк Спиридонова, написал мэр в своем Telegram-канале.

Кроме того, москвичи стали чаще подавать заявления на регистрацию брака онлайн в 2023 году — так, в этом году более 70 процентов столичных пар подали заявления на регистрацию брака в онлайн-формате.

26 января начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева сообщила, что около 350 пар собираются заключить брак в «красивую дату» 23 февраля. Церемонии бракосочетания пройдут в двух самых популярных дворцах бракосочетания и на выездных локациях.

Новости Москвы,Светлана Уханева,Сергей Собянин,
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