Жилой дом 1920-х годов постройки реконструируют в районе Арбат

В районе Арбат проведут реконструкцию жилого дома 1920-х годов постройки, сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.
«В Крестовоздвиженском пер. в районе Арбат Центрального административного округа запланирована реконструкция жилого дома с сохранением архитектурно-художественной композиции исторического облика жилого дома кооператива «Московский почтовик» 1920-х годов постройки, присущей архитектурному стилю конструктивизм», - говорится в материале.
Глава ведомства Сергей Левкин, которого цитирует пресс-служба, отметил, что в январе городом утверждено архитектурно-градостроительное решение объекта, которым предусмотрена его реконструкция с достройкой здания четырехсекционной частью переменной этажности до семи этажей и одноэтажной подземной автостоянкой.
Фасады проектируемого дома со стороны Крестовоздвиженского пер. будут частично сохранены и воссозданы.
«Вдоль северной границы застройки единой темой фасадного решения был выбран стиль четкого чередования широких и узких пилонов, создающий геометрическую закономерность, которая, повторяясь, создает своеобразный «паттерн», - пояснили в пресс-службе.
Левкин добавил, что для отделки наружных стен, включая цоколь, будет использована облицовка из известняка и декоративные ламели из алюминиевых панелей.
«В рамках одобренной мэром Москвы Сергеем Собяниным концепции реконструкции 37 квартала района Арбат, за счет инвестиционных средств будет размещена преимущественно жилая застройка с учетом утвержденных в 2022 году требований к градостроительным регламентам», - заключили в пресс-службе.