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36 минут назад

Около 40 тыс хвойных деревьев сдали москвичи в рамках акции "Елочный круговорот"

Москва24иещё 3

Около 40 тысяч хвойных деревьев сдали москвичи в рамках акции "Елочный круговорот", рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

40 тыс. новогодних деревьев сдали москвичи на переработку
Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвыпресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

"В этом году ставшая традиционной акция "Елочный круговорот" проходит с 2 января по 26 февраля, главная задача – помочь грамотно утилизировать новогодние деревья", – отметил он.

Заммэра уточнил, что жители столицы сами выбрали пункты приема хвойных деревьев в декабре 2022 года, голосуя в проекте "Активный гражданин". Также у москвичей была возможность предложить свои адреса обустройства пунктов.

Глава комплекса городского хозяйства добавил, что всего в столице работают 600 пунктов приема деревьев, которыми можно воспользоваться бесплатно. Однако хвоя должна быть очищена от мишуры и других украшений.

По словам Бирюкова, хвойные деревья после сбора отвозятся в пункты переработки, где из них изготавливают щепу. Далее ее используют в качестве подсыпки в вольерных комплексах и для обустройства экологических троп.

Ранее сообщалось, что акцию "Елочный круговорот" организовали в Москве в восьмой раз. По словам главы комплекса городского хозяйства, с каждым разом популярность "Елочного круговорота" только растет.

Новости Москвы,Петр Бирюков,
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