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14 минут назад

Собянин: Возрожденный «Москвич» обеспечит 40 тысяч рабочих мест

Национальная Служба Новостейиещё 8

Завод «Москвич» и компания «Яндекс» договорились в ближайшее время поставить три тысячи автомобилей для такси и каршеринга в регионы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Собянин: возрожденный «Москвич» обеспечит 40 тысяч рабочих мест
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Собянин отметил, что в этом году запланировано производство 50 тысяч автомобилей.

Также, по его словам, «возрождение завода» «Москвич» вносит вклад в развитие московского кластера электромобилестроения, что обеспечит создание около 40 тысяч рабочих мест.

Собянин рассказал, что в декабре прошлого года рынок перевозок такси в Москве установил рекорд - в рабочий день перевозится 1,6 миллиона пассажиров.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Яндекс,
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