Собянин: возрожденный «Москвич» обеспечит 40 тысяч рабочих мест

Завод «Москвич» и компания «Яндекс» договорились в ближайшее время поставить три тысячи автомобилей для такси и каршеринга в регионы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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Собянин отметил, что в этом году запланировано производство 50 тысяч автомобилей.

Также, по его словам, «возрождение завода» «Москвич» вносит вклад в развитие московского кластера электромобилестроения, что обеспечит создание около 40 тысяч рабочих мест.