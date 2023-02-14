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14 минут назад

В 2022 году музеи Москвы посетили рекордные 16,7 млн человек

ТАССиещё 3

Столичные музеи в 2022 году посетили 16,7 млн человек, что стало самым высоким показателем за 30 лет. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В 2022 году музеи Москвы посетили рекордные 16,7 млн человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В 2022 году на выставках и экскурсиях побывали 16,7 млн москвичей и туристов. Самым посещаемым стал музей-заповедник "Царицыно". Он привлек больше 2 млн человек. Среди лидеров также "Коломенское", "Останкино" и "Кусково", Дарвиновский музей и другие. Почти 1,5 млн человек приняли участие в городской познавательной акции "Московская музейная неделя", которая проводится ежемесячно в течение года", - сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

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По ее словам, это самый высокий показатель за последние 30 лет.

Отмечается, что предыдущий рекорд был поставлен перед пандемией, в 2019 году, когда с экспозициями и выставками ознакомились 15,3 млн жителей и гостей столицы. В период распространения коронавирусной инфекции посещаемость снизилась до 7,7 млн человек.

"В число популярных общегородских проектов также вошла акция "Ночь в музее". Весной прошлого года к ней присоединились 360 тыс. человек, которые приняли участие более чем в 230 мероприятиях - концертах классической музыки, выставках, спектаклях, лекциях по истории и искусству. Каждый год с апреля по май в столице проходит программа "Дни исторического и культурного наследия Москвы". В прошлом году состоялось более 470 экскурсий и квестов. Благодаря им почти 400 тыс. горожан и туристов познакомились с памятниками архитектуры", - добавляется в материале.

Как напоминается в сообщении, в 2022 году появились и новые выставочные площадки, например, в павильоне ВДНХ "Геология" работает постоянно действующая экспозиция "12 признаков живого", создание которой приурочили к 100-летию со дня основания Государственного биологического музея имени К. А. Тимирязева. В зоопарке Москвы открылся павильон "Ластоногие", также там оборудовали вход со стороны станции метро "Баррикадная" и пешеходный переход со старой на новую территорию.

Новости Москвы,Наталья Сергунина,ВДНХ,
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