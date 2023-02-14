В 2022 году музеи Москвы посетили рекордные 16,7 млн человек

"В число популярных общегородских проектов также вошла акция "Ночь в музее". Весной прошлого года к ней присоединились 360 тыс. человек, которые приняли участие более чем в 230 мероприятиях - концертах классической музыки, выставках, спектаклях, лекциях по истории и искусству. Каждый год с апреля по май в столице проходит программа "Дни исторического и культурного наследия Москвы". В прошлом году состоялось более 470 экскурсий и квестов. Благодаря им почти 400 тыс. горожан и туристов познакомились с памятниками архитектуры", - добавляется в материале.