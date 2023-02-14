Новые выделенные полосы открываются в районах Москвы

До конца года организуют новые выделенные полосы для общественного транспорта общей протяженностью более 40 километров. Первые пять из них уже открылись с 19 января. С 4 марта планируется появление еще двух.

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Выделенные полосы обустраивают на участках дорог с большим числом маршрутов общественного транспорта, наиболее востребованных у горожан. С их введением автобусы и электробусы начинают быстрее курсировать между остановками, а пассажиры тратят меньше времени на ожидание и поездки.

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«По поручению Мэра Москвы мы продолжаем развивать сеть выделенных полос, чтобы автобусы и электробусы ходили быстрее и надежнее, а москвичи меньше ждали транспорт на остановках. Сегодня по выделенкам проходит более 460 маршрутов, которыми пользуются более 2,4 миллиона пассажиров. В 2023 году запустим более 40 километров новых полос. Скоро они появятся в Северном и Юго-Западном административных округах», — об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта МаксМаксим Ликсутов.

В среднем появление одной такой полосы повышает скорость движения на 30 процентов, а в отдельных случаях в два и более раз и сокращает время в дороге в среднем на 10 минут. Помимо прочего, на участках с выделенками фиксируется снижение аварийности с участием городского транспорта до 30–40 процентов.

С 19 января открылось движение по пяти новым выделенным полосам на участках Волоколамского шоссе. Их общая протяженность составляет свыше трех километров. Они ускорили работу транспорта на 11 маршрутах и сократили время в пути более чем для 100 тысяч пассажиров. Сокращение прохождения транспортом отдельных участков составляет от одной до восьми минут.

Где на Волоколамском шоссе облегчили движение общественного транспорта:

— от Сосновой аллеи до съезда на Волоколамское шоссе (разворотная эстакада над Тушинским тоннелем), протяженность 760 метров, транспорт перевозит более 34 тысяч пассажиров в сутки;

— от Волоколамского шоссе (дом 52, корпус 1, строение 1) до Тушинского тоннеля, протяженность один километр, транспорт перевозит более 40 тысяч пассажиров в сутки;

— от остановки «Улица Панфилова» до 3-го Красногорского проезда, протяженность 800 метров, транспорт перевозит более 75 тысяч пассажиров в сутки;

— от улицы Академика Курчатова до улицы Панфилова, протяженность 950 метров, транспорт перевозит более 75 тысяч пассажиров в сутки;

— от Проектируемого проезда № 1895 до Проектируемого проезда № 1064, протяженность 200 метров, транспорт перевозит более 28 тысяч пассажиров в сутки.

В начале марта ожидается открытие еще двух выделенных полос общей протяженностью свыше одного километра. Они помогут быстрее работать общественному транспорту 12 маршрутов. Более 58 тысяч пассажиров в сутки смогут оценить удобство движения по выделенным полосам. Сокращение прохождения транспортом отдельных участков составит от двух до 12 минут.

Где откроются выделенные полосы с 4 марта:

— в Библиотечном проезде — от трассы М-11 до Октябрьского путепровода, ее протяженность составляет 600 метров, транспорт перевозит 52 тысячи пассажиров в сутки;

— на Озерной улице — от остановки «Культурный центр “Дельфин”» до улицы Никулинской, протяженность выделенки — 450 метров, транспорт перевозит шесть тысяч пассажиров в сутки.

Остальные выделенки находятся в стадии проектирования. Специалистам предстоит определить участки на дорогах Москвы, которые необходимо обособить для наиболее быстрого курсирования автобусов и электробусов, а также установить оптимальную протяженность будущих полос.